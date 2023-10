Skal ha lurt ansatte i butikker til å levere seg varer

Det er statsadvokat Tore Kulstad som har tatt ut tiltale mot en 47 år gammel mann fra Stavanger.

Den går blant annet på at i juli og august i fjor bestilte 47-åringen en rekke elektroniske produkter i en butikk på Stord. Dette ved at han skal ha forledet ansatte i butikken til å tro at han representert et firma. Han skal dermed ha fått butikken til å fakturere firmaet for varene.

27. august skal han ha elektroniske varer i en annen butikk på Stord. I forbindelse med dette skal han også denne gangen forledet de ansatte i butikken til å tro at han representert et firma, og skal dermed ha fått butikken til å fakturere dette firmaet for varene.

26. oktober i fjor skal han ha utgitt seg for å være en representant for det aktuelle firmaet da han tok kontakt med et firma som driver med bilutleie og som har en avtale med det firmaet 47-åringen skal ha hevdet å representere. På denne måten fikk han hentet ut en Volvo XC 90.

Også den 19. november i fjor skal han ha fått hentet ut to biler ved å bruke den samme framgangsmåten.

Ifølge tiltalen skal han også ha stjålet, eller medvirket til dette, to biler på Stord 28. september i fjor.

Forut for 30. oktober i fjor skal han i Stavanger også ha mottatt en ATV og diverse pakker fra posten som var utbytte av straffbar handling.

27. april i år, omkring klokken 05.50, skal han ha stjålet penger og gjenstander fra en organisasjon i Stavanger.

Saken skal opp i Haugaland og Sunnhordland tingrett 7. november i år.