Hadde redskap konstruert av en metallstang med en kjetting og to golfballer

Da saken var oppe i Stavanger tinghus tidligere i år kom retten til at den 42 år gamle mannen skulle frifinnes for å ha stjålet en bil. Samtidig kom retten til at han skulle dømmes for å ha skaffet seg en motorsykkel til tross for at denne var utbytte av straffbar handling.

I tillegg kom retten til at han skulle dømmes for tre tilfeller av kjøring mens han var påvirket av narkotika, samt kjøring uten å ha gyldig førerkort.

29. april i fjor bar han også en oransje og svart kniv samt en pilskytende metallboks. 30. mars i fjor hadde han også et hjemmelaget redskap konstruert av en metallstang med en kjetting og to golfballer, ment og egnet som et slagvåpen.

«Etter bevisførselen legger retten til grunn at det ikke er noe særlig å bemerke hva angår selve kjøringen. Det er ikke holdepunkter for at tiltaltes kjøring medførte konkret fare ut over den risiko ruspåvirkningen i seg selv representerte», heter det i dommen.

Samtidig viste retten til at 42-åringen under to av kjøreturene hadde med seg andre i bilen og at han tidligere er dømt for ruskjøring.

I forbindelse med straffeutmålingen argumenterte 42-åringens forsvarer for at han skulle dømmes til samfunnsstraff. Det var ikke retten enig i, og viste blant annet til at allmennpreventive hensyn gjør seg sterkt gjeldende i saker om kjøring med høy grad av påvirkning.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til ubetinget fengsel i 75 dager, samt en bot på 10.000 kroner.

Han mistet også førerretten i fem år og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.