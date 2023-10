Cateringfirma gikk konkurs

Det var Rogaland Catering AS som var i Sandnes tinghus og begjærte oppbud. I utgangspunktet var firmaet begjært konkurs av Skatteetaten, men valgte altså å slå seg selv konkurs.

I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 450.000 kroner og at selskapet ikke har noen verdier da inventar og utstyr er leaset.

Rogaland Catering AS har hatt fem ansatte og har holdt til på Klepp stasjon. Firmaet ble stiftet i 2022, og hadde dette året en omsetning på nesten 1,2 millioner kroner og et negativt resultat på 366.000 kroner før skatt.

«Retten legger opplysningene i begjæringen til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke forpliktelsene sine etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, slik at selskapet er illikvid. Det framgår at gjelden er større enn verdien av eiendelene og selskapet er insuffisient. Selskapet er derfor insolvent og vilkårene for å ta begjæringen til følge er oppfylt, jf. konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62», heter det i kjennelsen.

Advokat Lars Kåre Pedersen er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt i Sandnes tinghus 24. november.

Ifølge kjennelsen plikter selskapets ledelse etter konkursloven å bistå bostyreren med å framskaffe oversikt over sine økonomiske forhold med mer og styrelederen pålegges å kontakte bostyreren straks.