Kvinne skal ha ranet kvinne

23. oktober må en 48 år gammel kvinne møte i Stavanger tinghus tiltalt for ran. Dette ved at hun med forsett om å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning å ha øvet vold mot en person, satt ham ute av stand til forsvar eller ved trusler å ha framkalt alvorlig frykt for vold mot noen, og derved bemektiget seg en gjenstand som tilhørte en annen.

Grunnlaget for det er at 3. november i fjor, omkring klokken 17.30, i Olav Kyrres gate skal hun ha slått og/eller skallet den fornærmede kvinnen.

48-åringen skal deretter ha løp av gårde med jakken hennes, en sort veske og en ryggsekk. Sekken skal ha inneholdt diverse gjenstander, blant annet Visa-kort og mobiltelefoner.