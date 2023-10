Dyttet mann etter konsert

Den 31 år gamle mannen erkjente straffskyld da han nylig møtte i Stavanger tinghus. I etterkant av en konsert som ble arrangert i juni i fjor ønsket 31-åringen å kjøpe seg mat. Han hadde drukket 12 til 13 øl i løpet av kvelden. På stedet der han skulle handle maten var det kø. Derfor sto både butikkansatte og vektere for å sluse personer inn og ut fra butikken. Formålet med dette var å unngå at for mange mennesker samlet seg inni butikken om gangen.

Da 31 åringen kom fram til begynnelsen av køen slapp han ikke inn, da vaktene mente at han hadde sneket i køen. Dermed ble han sint og dyttet fornærmede innover i butikken. I kaoset som deretter oppsto, gikk både 31-åringen og fornærmede i bakken inne i butikken. Mens 31-åringen og fornærmede lå på bakken, tok 31-åringen halsgrep på fornærmede slik at hodet hans var festet inne i armkroken til tiltalte.

«Retten er ikke i tvil om at tiltalte har opptrådt forsettlig. Det framgår tydelig av videoen at han hadde til hensikt å dytte fornærmede. Ut fra tiltaltes og vitners beskrivelse av halsgrepet er det heller ikke noen tvil om at dette ble gjort med hensikt», heter det i dommen.

Straffen ble betinget fengsel i 26 dager. Han ble også dømt til å betale 5000 kroner i saksomkostninger.