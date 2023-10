Må betale 18.600 kroner for å ikke ha forlatt byen

Den 26 år gamle mannen erkjente ikke straffskyld da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

Natt til søndag 26. februar i år var 26-åringen på et utested i Stavanger med venner.

Rundt klokken 01.30 var en politipatrulje på Skagen i Stavanger sentrum. Ved et utested ble de oppmerksomme på en mann som sto tett oppi en av vekterne på stedet og virket å krangle med ham. En av de andre vekterne forsøkte samtidig å holde vedkommende vekke.

Patruljen forklarte ham at de opplevde ham som litt aggressiv og nærgående. Han ble derfor uformelt gitt beskjed om at han skulle få en sjanse til å gå videre, men at han ikke kunne være på utestedet lenger. 26-åringen, som var snakkesalig, irriterte seg over vekternes maktbruk. Dette fortsatte han å snakke med betjentene om. Etter flere minutter opplyste en politibetjent om at tiden var i ferd med å renne ut, og at han enten måtte gå innen ti sekunder eller motta et pålegg om å forlate sentrum.

Dermed ga politiet ham et pålegg om å forlate Stavanger sentrum. En kamerat av 26-åringen forsøkte i den forbindelse å få ham med seg uten å lykkes. Som følge av at tiltalte fortsatt ikke viste tegn til å dra fra stedet, ble han påført håndjern og brakt med til arresten.

I retten forklarte 26-åringen at han ikke husket noe av hendelsen da han hadde drukket for mye.

Retten kom til at han skulle dømmes for forholdet og at straffen skulle være en bot på 15.600 kroner. Han ble også dømt til å betale 3000 kroner i saksomkostninger.