Klokken 00.52 natt til fredag gjennomførte en politipatrulje dokumentkontroll i Kåsenvegen i Klepp.

En bil unndro seg kontrollen, og fikk dermed politiet etter seg. Patruljen fant bilen igjen like etter og kom etter hvert og i kontakt med en person som mistenkes for å ha kjørt bilen.

– Dette er en 17 år gammel gutt. Han anmeldes for kjøring uten gyldig førerkort, for ikke å ha stanset for kontroll og for brudd på identifikasjonsplikten, opplyser operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt