Skal ha fylt bensin uten å betale for seg

6. november må en 21 år gammel mann møte i Sør-Rogaland tingrett, avdeling Egersund tinghus for trusler mot politiet med mer.

13. mai i år, omkring klokken 13.30 skal han ha truet to politibetjenter med at han skulle drepe dem. Tiltalen lyder også på at han skal ha kommet med hatefulle ytringer overfor politiet.

4. juni i år skal han også ha kjørt bil på Tasta til tross for at han var påvirket av narkotika tilsvarende en promille på over 1,2. Ifølge tiltalen skal dette ha funnet sted mens han skal ha stjålet den aktuelle bilen.

Denne dagen skal han også tatt seg inn i flere garasjer og en bil, samt oppbevart en kniv og en øks på offentlig sted. Ifølge tiltalen skal han ha stjålet førerkortet til en mann fra bilen, samt en nøkkel som han brukte til å ta seg inn i kjelleren på huset. Han skal også ha stjålet en sykkel fra et gårdsrom på stedet.

25. april i år, omkring klokken 12.30, skal han også ha fylt bensin for 501 kroner på en bensinstasjon i Stavanger, og forlatt bensinstasjonen uten å betale for seg. 21-åringen er også tiltalt for å ha kjørt bilen mens han var påvirket av alkohol. En blodprøve tatt av ham klokken 14.20 skal ha vist 1,08 i promille. Ifølge tiltalen skal han stjålet, eller medvirket til dette, bilen i Egersund dagen før.

Også den 4. februar i år skal han ha stjålet en bil i Stavanger. Tiltalen lyder også på fire tilfeller av kjøring uten gyldig førerkort og innbrudd i en bolig i Egersund med mer.