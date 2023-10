89.000 kroner for 0,88 i promille

Den 45 år gamle mannen fra Stavanger kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

30. juli i år, omkring klokken 08.50, kjørte han bil i Haugesund til tross for at han var påvirket av alkohol. En utåndingsprøve tatt av ham klokken 09.00 viste en alkoholkonsentrasjon på 0,44 milligram per liter luft, noe som tilsvarer en promille på 0,88.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen ble styrket av de øvrige opplysningene i saken. Med det som bakgrunn kom retten til at 45-åringen har forholdt seg som beskrevet i siktelsen og at han i det minste har handlet uaktsomt.

«I skjerpende retning legger retten vekt på at kjøring i påvirket tilstand gir økt risiko for trafikkulykker. Det var ikke spesielle risikomomenter ved kjøringen ut over påvirkningsgraden. I formildende retning har retten lagt vekt på at siktede har gitt en uforbeholden tilståelse», heter det i dommen.

Samtidig viste retten til at han ble tatt på fersk gjerning og at tilståelsen derfor kun har hatt en viss prosessøkonomisk betydning.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til fengsel i 18 dager som ble gjort betinget med en prøvetid på to år.

Siden 45-åringen har oppgitt en brutto månedslønn på cirka 60.000 kroner ble han også dømt til å betale en bot på 89.000 kroner, subsidiært fengsel i 15 dager.

Han mistet også førerretten i 18 måneder og må avlegge full ny førerprøve for å denne tilbake.