Må betale 16.000 kroner etter klabb og babb på byen

Den 40 år gamle mannen erkjente ikke straffskyld da han nylig møtte i Stavanger tinghus. 12. november, omkring klokken 01.05, i fjor fikk han pålegg av politiet om å forlate byen etter å ha vært ute med venner i Stavanger sentrum.

Bakgrunnen for det var at det hadde oppstått en uoverensstemmelse mellom 40-åringen og en vekter på et utested. Da politiet kom til stedet oppfattet de ham som beruset og sint.

Til tross for at han fikk pålegg om å forlate byen svarte 40-åringen at han uansett skulle gå og kjøpe mat, og at han ikke ville gå før han hadde gjort dette.

Ifølge 40-åringen ønsket han å kjøpe seg noe nattmat, fordi han mente at det ikke var trygt å lage mat hjemme når han var full.

Kvelden endte imidlertid med at han ble pågrepet og satt i arresten.

I forbindelse med straffeutmålingen kom retten til at saken var blitt noe gammel uten at 40-åringen kunne lastes for dette.

Dermed ble han dømt til å betale en bot på 13.000 kroner og han må også ut med 3000 kroner i saksomkostninger.