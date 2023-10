Må i retten – skal ha lurt folk på Finn.no

Den 48 år gamle mannen fra Stavanger er i utgangspunktet gitt et forelegg på 6000 kroner. Dette har han nektet å vedta og dermed skal saken opp i Stavanger tingrett 13. oktober i fjor.

29. og 30 september i fjor skal han ha forledet to menn til å betale seg 3129 hver. Dette etter at han hadde annonsert at han hadde en forsterker til salgs på finn.no.

«Han unnlot å fortelle at han ikke hadde den aktuelle forsterker til salgs, eller at han ikke hadde til hensikt å oppfylle avtalen», heter det i forelegget.

I forelegget står det også at han må betale 3129 kroner til hver av dem han har lurt penger fra.

I retten vil det bli lagt ned påstand om at 48-åringen skal betale 7200 kroner i bot, og i tillegg risikerer han å bli dømt til å betale saksomkostninger.