Tatt for ruskjøring

Den 40 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

20. november i fjor, omkring klokken 21.30, kjørte han bil på en påkjøringsrampe til Motorveien ved Svanholmen til tross for at han var påvirket av narkotika.

En blodprøve tatt av ham viste at han var påvirket av cannabis tilsvarende en promille på over 1,2.

«Retten finner det bevist at tiltalte i det minste ikke har vært tilstrekkelig aktsom i forhold til rusinntak og muligheten for at han er påvirket ved kjøring. Ved bevisvurderingen har retten lagt vekt på analyseresultatet og tiltaltes erkjennelse. Han forklarte i retten at han røykte hasj på formiddagen samme dag som kjøringen fant sted samt dagene før dette», heter det i dommen.

Ifølge dommen oppsto det ingen farlige situasjoner som en følge av kjøringen.

«Slik retten vurderer det har tiltalte et erkjent rusproblem og retten finner at tiltalte er i målgruppen for programmet, at han vil være egnet for gjennomføring av programmet, og at han vil kunne dra nytte av programmet. Tiltalte framstår som motivert for å gjennomføre et slikt program», skriver Sør-Rogaland tingrett i dommen.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til 16 dagers fengsel som gjøres betinget med en prøvetid på to år med det særvilkår at han gjennomfører et program mot ruspåvirket kjøring, samt en bot på 15.000 kroner.

Han mistet også førerretten i to år og tre måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.