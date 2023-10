Kjørte bil mens han var påvirket av metamfetamin

Den 27 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

13. juli i år, omkring 11.50, kjørte han bil i Møllegata i Stavanger til tross for at han var påvirket av narkotika.

En blodprøve tatt av ham klokken 12.15 viste at han var påvirket av metamfetamin tilsvarende en promille på over 0,5.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen ble styrket av de øvrige opplysningen i saken. Dermed kom retten til at det var bevist at 27-åringen med uaktsomhet har kjørt bil i ruspåvirket tilstand som beskrevet i siktelsen.

Retten kom til at det ikke er noen særlig skjerpende omstendigheter ved forholdet utover at kjøringen skjedde i et område og på et tidspunkt der det erfaringsmessig er en del myke trafikanter.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten noe vekt på 27-åringens uforbeholdne tilståelse.

«Han ble stanset av politiet i bilen og hans tilståelse har i hovedsak hatt prosessøkonomisk betydning. Straffen fastsettes etter det til 14 dager betinget fengsel som foreslått av påtalemyndigheten», skriver Sør-Rogaland tingrett i dommen.

I tillegg ble han dømt til å betale en bot på 37.500 kroner, subsidiært 15 dager fengsel.

Han ble også fradømt førerretten i 12 måneder regnet fra den 7. august i år.

For å få førerretten tilbake må han avlegge full ny førerprøve.