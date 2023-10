Dette skjedde i natt: Flere tyver har vært aktive

Natt til lørdag har vært innholdsrik for politiet. Blant annet har det vært flere tyver ute denne natten.

Like før midnatt ble en mann i 20-årene ranet for personlige gjenstander under en joggetur ved Rosenli i Stavanger. Politiet melder at det ble brukt en skarp gjenstand i forbindelse med ranet, og fornærmede ble behandlet på legevakten for kuttskader. Raneren var en mørkkledd mann i 30-35-årene, og politiet søkte etter vedkommende med flere patruljer uten funn. Politiet oppretter sak.

Tidlig lørdag morgen, klokken 5.30, våknet beboere på Revheim i Stavanger av glass som ble knust. Uvedkommende hadde vært inne og stjålet diverse verdier av mindre størrelse. Politiet søkte i området med hund uten funn, og oppretter sak.

Noen timer tidligere, i 3-tiden, ble det gjort forsøk på innbrudd på Storhaug i Stavanger. Politiet pågrep en mann i 40-årene for forholdet, og oppretter sak. Det var beboere som varslet politiet.

Den siste tyven politiet melder om natt til lørdag stjal en blå Toyota Prius fra Madla i Stavanger. Bilen ble funnet igjen i Regimentsveien ved Møllebukta, og ble overlevert til eier av patruljen. Ingen er pågrepet i saken.

[ Dette kan du gjøre i høstferien ]

Aggressiv og beruset

Men, det er ikke bare tyvene som politiet har fått bryne seg på natt til lørdag. Det har også vært en rekke hendelser knyttet til beruselse.

I 1-tiden fikk politiet melding om en mann i 20-årene som kranglet med en vekter på et utested i Stavanger sentrum. Mannen var beruset og hadde spydd i lokalene. Politiet bortviste mannen.

I Sandnes, rundt samme tid, ble en mannlig bråkmaker i 30-årene bortvist fra sentrum i 12 timer.

Rundt en time tidligere, ved midnatt, ble en aggressive kvinne i 20-årene bortvist fra Sandnes sentrum. Denne muligheten tok hun ikke, og returnerte til sentrum. Kvinnen ble innsatt i arrest klokken 01.00, og blir anmeldt for brudd på politiets pålegg.

[ Fem måneders fengsel for vold på danskebåten ]

Blødde på toget

Rundt midnatt rykket politi og ambulanse ut til jernbanestasjonen i Sandnes, etter melding om en person som blødde en del på toget. Det er usikkert om det dreier seg om vold eller et uhell, melder politiet. De venter med å opprette sak til mer informasjon foreligger. Vedkommende ble tatt med til legevakt for sjekk.

[ Politiet: Død person funnet i vann ]