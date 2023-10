Fem måneders fengsel for vold på danskebåten

Den 50 år gamle mannen erkjente ikke straffskyld da han nylig møtte i Stavanger tinghus. Sør Rogaland tingrett kom imidlertid til at han skulle dømmes for grov kroppsskade etter at han slo en mann i ansiktet på danskebåten.

Voldsepisoden fant sted 17. oktober 2021, omkring klokken 01.30. 50-åringens samboer ønsket ikke å forklare seg i rettsmøtet. I stedet ble hennes politiforklaring lest opp. Her kommer det fram at hun snakket med fornærmede, og at hun oppfattet at 50-åringen var sjalu fordi at hun snakket med fornærmede. Ifølge samboeren mente hun at dette skjedde en time eller halvannen før voldshendelsen.

Etter mye fram og tilbake fant retten det bevist at 50-åringen slo fornærmede i ansiktet med et svingslag med den følge at han fikk betydelige skader.

«Forsvareren har anført at straffen må reduseres, som følge av fornærmedes atferd. Retten viser til det som framgår ovenfor av beskrivelser fra flere vitner. Retten kan ikke se bort fra at fornærmede har snakket om at han ikke var redd for noe, og fortalt og talt opp alle han hadde banket i Haugesund. Etter rettens vurdering kan et slikt forhold ikke gi seg større utslag ved reaksjonsfastsettelsen, tatt i betraktning alvorligheten av det straffbare forhold fornærmede har vært utsatt for», heter det i dommen.

Samtidig kom retten til at saken var blitt gammel uten at 50-åringen kunne lastes for dette.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til ubetinget fengsel i fem måneder. Han ble også dømt til å betale 24.398 kroner i erstatning og 70.000 kroner i oppreisningserstatning til fornærmede.