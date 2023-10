Kjørte bil mens hun var påvirket av cannabis

Den 41 år gamle kvinnen fra Stavanger erkjente straffskyld da hun nylig møtte i Stavanger tinghus.

10. mars i år, omkring klokken 11.55 kjørte hun bil i Kvernevik til tross for at hun var påvirket av cannabis tilsvarende en promille på over 0,5.

30. august i år, omkring klokken 20.15 kjørte hun på nytt bil, og denne gangen hadde hun ikke gyldig førerkort. Retten kom til at riktigheten av tilståelsen ble styrket av de øvrige opplysningene i saken. I den forbindelse ble det vist til anmeldelsen og blodprøveresultatet. Med det som bakgrunn fant retten det bevist at hun har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at hun har handlet med tilstrekkelig skyld.

«I skjerpende retning vises det til de streke allmennpreventive hensyn som gjør seg gjeldende ved fastsettelse av straff for kjøring i påvirket tilstand. I formildende retning vises det til at siktede har erkjent straffskyld og samtykket i at saken pådømmes som tilståelsessak», heter i det i dommen fra Sør-Rogaland tingrett.

Påtalemyndigheten foreslo at straffen settes til fengsel i 20 dager, som gjøres betinget med en prøvetid på to år, samt en bot tilsvarende halvannen ganger siktedes brutto månedsinntekt.

Retten kom til at dette var en passende straff og dømte henne til betinget fengsel i 20 dager. Hun ble også dømt til å betale en bot på 30.000 kroner.

I tillegg mistet hun førerretten i 15 måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.