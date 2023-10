Tatt i 135 kilometer i timen i 80-sone

Den 46 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han møtte i Stavanger tinghus.

2. august i år, omkring klokken 21.40, kjørte han bil i Svotunnelen i Strand. Her kjørte han bil mens han hadde en politibil bak seg. Denne målte 46-åringens gjennomsnittsfart til 135 kilometer i timen over en strekning på fire kilometer. Fartsgrensen på stedet er 80 kilometer i timen.

«Siktede har videre opplyst at det ikke var synlig trafikk i noen retninger, annet enn politibilen bak som foretok målingen. Retten legger det til grunn, men presiserer at et slikt forhold snarere må anses som fravær av skjerpende omstendigheter enn en formildende omstendighet», heter det i dommen.

Straffen ble 30 timer samfunnsstraff. Han mistet også førerretten i ni måneder.