Målte en gjennomsnittsfart på 147 km/t over en distanse på 787 meter

Den 22 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

30. august i år, omkring klokken 22.48, kjørte han bil, på E 39 i retning Forus. Her ble farten hans målt til en gjennomsnittsfart på 147 km/t over en distanse på 787 meter.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen ble styrket av de øvrige opplysningen i saken. Med det som bakgrunn kom retten til at 22-åringen har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han i det minste har handlet uaktsomt.

«Siktede har kjørt med en hastighet av 147 km/t i skiltet 90-sone på E39, i retning Forus. Siktede var alene i bilen, det var god sikt og ikke andre biler i umiddelbar nærhet. Det er etter rettens syn ikke spesielle risikomomenter ved kjøringen ut over den høye hastigheten», heter det i dommen fra Sør-Rogaland tingrett.

Ved en fart på 147 km/t i 90 sone skal det i utgangspunktet reageres med samfunnsstraff.

«Retten finner ikke grunn til å fravike dette utgangspunktet. De prosessøkonomiske besparelser siktedes tilståelse har medført er hensyntatt i påtalemyndighetens straffeforslag, og retten finner at straffeforslaget er fornuftig. Retten har i denne vurderingen vektlagt at siktede ikke tidligere er domfelt for overtredelser av trafikklovgivningen og at forholdet fant sted over en kort strekning, med fine kjøreforhold», skriver retten.

Dermed ble straffen 36 timer samfunnsstraff. 22-åringen mistet også førerretten i ti måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.