Kolliderte med 1,38 i promille

Den 35 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

7. august i år, omkring klokken 17.52, kjørte han bil i Sandnes til tross for at han var påvirket av alkohol. En utåndingsprøve tatt av ham klokken 18.45 viste en alkoholkonsentrasjon på 0,69 milligram per liter luft, noe som tilsvarer en promille på 1,38.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen ble styrket av de øvrige opplysninger i saken og viste til anmeldelsen, analyseresultater fra utåndingsprøve samt illustrasjonsbilder fra hendelsesstedet. Med det som bakgrunn kom retten til at 35-åringen har forholdt seg som beskrevet i siktelsen og at han i det minste har handlet uaktsomt.

I forbindelse med straffeutmålingen viste retten til at kjøreturen endte med en utforkjøring med påfølgende sammenstøt med et skilt og en stein utenfor veibanen før bilen til slutt stanset over på motsatt side av kjøreveien. Sammenstøtet førte til at bilens airbag ble utløst samt skader på bilens venstre side.

Samtidig kom retten vekt på at den skulle legge noe vekt på 35-åringens uforbeholdne tilståelse. Siden han ble tatt på fersk gjerning mente retten at tilståelsen hatt en prosessøkonomisk betydning.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til ubetinget fengsel i 21 dager, samt en bot på 50.000 kroner.

Han mistet også førerretten i to år, der han får fradrag for tiden førerkortet har vært beslaglagt. Han må avlegge full ny førerprøve for å få førerretten tilbake.