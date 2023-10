Kom med trusler mot politibetjenter

Den 45 år gamle mannen møtte ikke til rettsmøtet som nylig ble holdt i Stavanger tinghus. Retten kom til at saken skulle fremmes til tross for dette.

2. mai i fjor, omkring klokken 06.30, rykket en politipatrulje ut til Storhaug i Stavanger etter at de hadde fått melding om et innbruddsforsøk. Vedkommende som hadde forsøkt å ta seg inn i boligen var ikke lenger på stedet, men patruljen fikk signalementet hans.

Etter kort tid fikk en politibetjent øye på 45-åringen som passet til signalementet. Da 45-åringen så politibetjenten løp han i motsatt retning og ned til Lagård gravlund, der han la seg ned til politibetjentene kom.

45-åringen framsto som tydelig ruset og framsatte flere ukvemsord mot politibetjentene. Politiet fikk kontroll på tiltalte og plasserte ham i cellebilen. Tiltalte var høylytt og verbalt utagerende. I forbindelse med innbringelse til politiarresten, uttalte 45-åringen til de tre polititjenestepersonene at han skulle «finne seks karer som skulle knuse dem på et øyeblikk» eller lignende.

«Retten finner det bevist utover rimelig tvil at tiltalte har uttrykt seg slik som gjengitt over. Truslene var framsatt i en inntrengende og alvorlig tone, direkte mot de tre politibetjentene. Retten legger til grunn at de ble framsatt for å påvirke tjenestepersonenes innbringelse til arrest», heter det i dommen.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at saken var blitt noe gammel.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til ubetinget fengsel i 14 dager.