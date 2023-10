Skal ha kjørt sparkesykkel mot politibil

7. desember i år må en 55 år gammel mann møte i Sandnes tinghus.

Tiltalen lyder blant annet på at han skal ha vært uaktsom i trafikken. 25. september i fjor, klokken 13.48, skal han i Sandnes ha kjørt en elsparkesykkel i motsatt kjørefelt, slik at en politibil som kom kjørende mot ham, måtte bremse helt opp for å unngå kollisjon. 55-åringen skal deretter over i eget kjørefelt.

Klokken 15.05 samme dag skal han også ha kjørt en elsykkel. Ifølge tiltalen skal han ha unnlatt å stanse for politiet til tross for at det var gjort tegn om dette.

Han skal også ha unnlatt å stanse for politiet da han var ute og syklet 6. mai i fjor.

22. mai i fjor skal han også ha oppbevart 88.23 gram cannabis i en bolig i Sandnes. I tillegg skal han også ha hatt et elektrosjokkvåpen.

Tiltalen lyder også på to tilfeller av forulemping av polititjenestemenn som skal ha funnet sted 5. oktober og 7. november i fjor.