Politiet: Nærmere 50 oppdrag i løpet av natten

Politiet har hatt det travelt natt til søndag, og konstaterer at det har vært en natt preget av mye fyll og bråk.

– Det har vært en natt preget av mye fyll og tull i store deler av distriktet. Nærmere 50 oppdrag som omhandler ordensforstyrrelser, forstyrrelse av natteroen og bortvisninger. Bortvisningene er fordelt på alle byene, men med stort flertall i Stavanger, opplyser operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt.

Det har vært flere slåsskamper, vold hærverk og mye bråk natten gjennom.

Vold på buss

I Stavanger ble en person pågrepet rundt klokken 03.30, etter at det ble meldt om vold inne i en buss utenfor politistasjonen på Lagårdsveien i Stavaner.

Politiet opplyser at de hadde kontroll på fem personer i forbindelse med hendelsen.

– En av dem blør fra nesen. Hendelsen fremstår som forsøk på ran av denne personen. En person i begynnelsen av 20-årene ble besluttet pågrepet. Fornærmede, også han en gutt i begynnelsen av 20-årene, har vært hos legevakten for sjekk, melder operasjonsleder.

Tidligere på natten ble det meldt om flere tilfeller av vold og hærverk i Stavanger. Like over midnatt var flere personer involvert i et slagsmål. I tillegg skal en bilrute være knust.

Politiet var i kontakt med to personer som forsøkte å løpe fra stedet.

Sloss på Stavanger S

Klokken 01.18 kom politipatrulje over to som sloss ved jernbanestasjonen i Stavanger.

– Den ene av dem, gutt 18, ble bortvist fra sentrum tidligere i natt. Han var beruset og ble kjørt i arrest for avrusning. Anmeldes for brudd på pålegg om å holde seg vekke fra sentrum til søndag, melder operasjonsleder.

Hvitt pulver

Klokken 01.30 fikk politiet melding fra en vekter på et utested som da sto med en mann som var i besittelse av flere lynlåsposer med hvitt pulver.

– Patrulje ble sendt og i kontakt med en mann i begynnelsen av 20-årene som mistenkes for å være i besittelse av narkotika. Politiet tok beslag i lynlåsposene og anmelder ham, opplyser operasjonsleder.

Knust barvindu

Klokken 00.24 fikk politiet melding fra en vekter som så noen som knuste vindu på bar i sentrum.

– Patrulje ble sendt, og kom i kontakt med to personer. En person skal ha stukket derfra. Han mistenkes for å stå bak ruteknusingen. Huseier sikrer vinduet, melder operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt.