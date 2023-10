Må betale 16.000 kroner for kjøring uten førerkort

Den 78 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

2. juli i år, omkring klokken 15.28, kjørte han bil i Stavanger uten at han gyldig førerkort.

«Riktigheten av tilståelsen styrkes av de øvrige opplysninger i saken, herunder anmeldelsen av 28. juli 2023 hvor det beskrives at siktede er observert som fører av et kjøretøy som er registrert på siktede, og konfrontert i egen innkjørsel på vei ut av kjøretøyet. På bakgrunn av dette har retten funnet det bevist at siktede har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han har handlet forsettlig med hensyn til at han ikke hadde gyldig førerkort i det han førte kjøretøyet», heter det i dommen.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at 78-åringen er straffet tre ganger tidligere for å ha kjørt uten å ha gyldig førerkort.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til fengsel i 15 dager som ble gjort betinget med en prøvetid på to år.

Han ble også dømt til å betale en bot på 16.000 kroner.