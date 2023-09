Skal ha solgt narkotika for minst 62.350 kroner

15. november i fjor må den 35 år gamle mannen fra Stavanger møte i Stavanger tinghus.

Ifølge tiltalen skal han forut for den 6. desember i fjor, skal han ha solgt narkotika i form av cannabis, kokain og narkotiske tabletter til en verdi minimum 62.350 kroner.

Subsidiært er han tiltalt for heleri. Dette ved at han skal ha mottatt det aktuelle beløpet til tross for at han forsto at pengene var vederlag fra omsetning av narkotika og/eller utbytte av andre straffbare handlinger.

6. desember i fjor skal han også ha oppbevart 6,45 gram amfetamin, 2,04 gram kokain, 5,42 gram cannabis, 79 tabletter inneholdende diazepam og 73 tabletter inneholdende alprazolam.

Forut for dette skal han ha unnlatt å stanse for politiet til tross for at det var gjort tegn om dette. Ifølge tiltalen var 33-åringen også påvirket av narkotika da kjøringen fant sted.

En blodprøve tatt av ham samme dag skal ha vist en ruspåvirkning tilsvarende over 0,5 promille.

Også 15. november i fjor, omkring klokken 13.45, skal 33-åringen ha kjørt bil på Hillevågsveien til tross for at han var påvirket av narkotika. En blodprøve tatt av ham klokken 14.25 skal ha vist at han var påvirket av narkotika tilsvarende en promille på over 1,2.

Det er tatt forbehold om å legge ned påstand om inndragning av 62.350 kroner, mobiltelefon og narkotika, samt sperrefrist for erverv av førerrett.