Ble anmeldt for å ha kjørt med denne lasten

Kontrollen fant sted på Krossmoen kontrollstasjon ved E 39 på Helleland torsdag kveld.

Resultatet av kontrollen var følgende:

Ett vogntog stoppet ikke for skiltet kontroll. Vogntoget ble innhentet og tatt med tilbake til kontrollplass for kontroll. Føreren ble anmeldt til politiet for å ikke stoppe for kontroll.

Ett vogntog hadde ikke sikret lasten sin tilstrekkelig. Her var lasten så dårlig sikret at det var fare for at lasten kunne forskyve seg eller falle av kjøretøyet. Fører ble pålagt å sikre lasten forskriftsmessig og forsvarlig før videre kjøring var tillatt. Fører ble også anmeldt til politiet for forholdet.

To førere ble kontrollert for kjøre- og hviletid på til sammen 56 førerdøgn. Her ble det funnet 13 små brudd som medførte skriftlig advarsel og et brudd som medførte gebyr på 1000 kroner for fører og 2000 kroner til firma.

Ett kjøretøy måtte ta bort gjenstander i frontruten som hindret sikten og dekket for blindsonespeil.

Ett kjøretøy fikk skriftlig mangel for kjøring uten gyldig bombrikkeavtale.

Én spesialtransport hadde feil med merkingen av kjøretøyet. Fører måtte merke kjøretøyet forskriftsmessig før turen kunne fortsette.

To kjøretøy ble stoppet etter varsel på ANPR. Det ene kjøretøyet manglet å fullføre omregistrering. Dette forholdet ble utbedret på stedet og føreren kunne kjøre videre. Det andre kjøretøyet mangler godkjent periodisk kjøretøykontroll (EU-kontroll). Kjøretøyet ble avskiltet på stedet.

En fører ble ilagt 500 kroner i gebyr for å ikke ha med lovpålagte dokumenter i kjøretøyet under kjøring.

To kjøretøy fikk tekniske mangler med krav til etterkontroll. Manglene gikk på sprukket frontrute og skade med skarpe kanter som kan medføre personskade.