Skal ha blitt slått og dyttet før de tok tingene hans

Tirsdag må tre menn på 17, 18 og 21 år møte i Stavanger tinghus tiltalt for ran. Hendelsen skal ha funnet sted 1. januar i år, omkring klokken 00.10 på Stavanger stasjon.

Her skal de ha tatt kontakt med fornærmede og sagt «hei, driver du å filme oss?». Etter dette skal de ha tatt telefonen til fornærmede.

De skal etter dette ha ført fornærmede til et annet sted på stasjonen, der de skal ha slått og dyttet ham flere ganger, eller medvirket til dette. De tre skal også ha tatt en bag som inneholdt hodetelefoner og en bok. Etter dette skal to av dem ha forlatt stasjonsområdet. Den tredje personen skal ha holdt fornærmede igjen og sagt «Ikkje gå til politiet eller så gjør me någe» eller lignende.

Det er tatt forbehold om å legge ned påstand om erstatning/oppreisning til fornærmede.