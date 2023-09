Tilbød politiet bilen og 20.000 kroner da han ble tatt for promillekjøring

Den 72 år gamle mannen erkjente delvis straffskyld da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

10. februar 2023, en gang før klokken 18.25 drakk 72-åringen alkohol. Han satte seg deretter i bilen sin og kjørte hjem mot boligen sin i Sandnes.

Et vitne ble oppmerksom på kjøringen hans og fulgte etter ham. På noe avstand så han at 72-åringen parkerte bilen og gikk inn i huset. Samtidig ringte vitnet til politiet, noe som fant sted klokken 18.28. Klokken 18.34 kom en politipatrulje til stedet og fikk etter noe tid kontakt med 72-åringen.

De fikk raskt mistanke om at han hadde kjørt med promille og tok ham med til legevakten for blodprøvetaking. Da de tok ham ut av huset for å kjøre ham til legevakten, tilbød han tjenestemennene penger for å la ham gå, for ikke å ta ham med til legevakten for blodprøvetaking og for ikke å ta fra ham førerkortet. Han startet med å tilby dem noen tusen kroner. Beløpet økte etter hvert til 20.000 kroner hver. Han sa også at tjenestemennene kunne få bilen hans, som han sa hadde en verdi på omkring. 150.000 kroner. Han fikk flere ganger beskjed om at det ikke var lov å tilby politifolk penger for å unnlate tjenestehandlinger.

I retten forklarte 72-åringen at han hadde drukket brennevin rett etter kjøringen fant sted. Det mente rettens flertall ikke var tilfelle. Dermed kom retten til at han skulle dømmes for å ha kjørt med 1,36 i promille.

Straffen ble fengsel i 30 dager og 36.000 kroner i bot.

Han mistet også førerretten i to år og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.