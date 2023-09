Skal ha brukt fiktiv lønnsdokumentasjon til å svindle Nav

21. november må en 45 år gammel mann møte i Stavanger tinghus i forbindelse med at han er tiltalt for trygdebedrageri.

Ifølge tiltalen skal han i perioden fra 14. april 2020 til 15. mars 2021 skal han ha fått Nav til å utbetale ham 84.436 kroner i dagpenger til ham, til tross for at han ikke skal ha tilfredsstilt vilkårene for å motta disse.

Han skal ha oppnådd dette ved å oppgi uriktig informasjon til Nav om arbeidsforhold og/eller lønn, og i egenskap av å være daglig leder og styreleder i et firma i Stavanger. Ifølge tiltalen skal han også besørget utferdigelse av fiktiv lønnsdokumentasjon.

Ifølge tiltalen er bedrageriet grovt fordi det særlig legges vekt på lovbryteren har foregitt eller misbrukt stilling, verv eller oppdrag med mer.