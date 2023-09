Mann knivstukket i ansiktet

Klokken 13.37 fikk politiet melding om at en mann hadde blitt knivstukket i ansiktet. Han er fraktet til Stavanger universitetssjukehus (SUS) av ambulanse med ukjent skadeomfang.

Hendelsen skal ha skjedd ved Breiavannet/ Klubbgaten i Stavanger sentrum.

Politiet har flere patruljer ute som er bevæpnet, som leter etter gjerningspersonen.

Det søkes fortsatt i området, melder politiet i en oppdatering klokken 14.03.

– Detaljer rundt kjent informasjon og gjerningsmann vil ikke bli delt foreløpig av taktiske årsaker. Politiet har ikke per nå grunnlag for å si at øvrig publikum er i fare, skriver politiet på X/Twitter

Saken oppdateres.

[ Tilbød politiet bilen og 20.000 kroner da han ble tatt for promillekjøring ]