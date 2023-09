Nye DNA-prøver peker på Vassbakk

Det var Arnoud Kal, DNA-ekspert fra Netherlands Forensic Institute (NFI), som forklarte seg i retten.

Det sentrale bevis i Birgitte-saken er en DNA- prøve som er tatt i 1996 fra linningen på Birgittes strømpebukse. Her er det tatt et utklipp av prøven, som har fått navnet A-12-f, som det ble laget et ekstrakt av. Etter å ha vært nedfrosset i over 20 år ble dette ekstraktet undersøkt på nytt i 2017 ble det y-kromosom som ga treff på Johny Vassbakk. Her var det treff på 29 markører som kunne stamme fra Vassbakk og mannlige deler av hans familie. Senere undersøkelser har vist at Vassbakk har en mutasjon og at de andre mannlige medlemmene kan utelukkes.

Nye undersøkelser

I august i år bestemte forsvarerne og aktoratet seg for å be om nye undersøkelser.

Det var et område på kneet/låret på den venstre siden av strømpebuksen. Kal foreslo en metode der det ble foretatt 62 utklipp på strømpebuksen. Av disse er det laget 65 prøver hvor det ifølge Kal er funnet svært lite DNA.

Når det gjelder ni av prøvene er disse undersøkt for mannlig y-kromosom.

Ifølge Kal ga prøven med navnet 55 utslag på 12 markører, noe som gjør at han har konkludert med at Vassbakk er avgiver av prøven, langt mer sannsynlig, enn andre menn som ikke er slektning er avgiver.

Ifølge Kal tilsvarer dette 10.000 til 1.000.000 ganger mer sannsynlig.

Også i fire av de andre prøvene ble det funnet treff fra Vassbakk. Ifølge Kal var disse ikke av en slik karakter at de fikk noen bevismessig betydning.

På spørsmål fra aktor Nina Grande, svarte Kal at de i prøvene finner flere matcher som peker på Vassbakk, men at de ikke har en modell der de kan si til retten at det er bevismessig styrke i disse prøvene.

Også matematiker Mikkel Meyer Andersen forklarte seg onsdag i retten. Han konkluderte med 18 eller færre menn i verden kunne ha identisk y-profil med Vassbakk.