Kvinne skal ha slått taxisjåfør i rundkjøring

13. november må en 28 år gammel kvinne fra Stavanger møte i Sandnes tinghus tiltalt for vold mot en taxisjåfør.

30. september i fjor, omkring klokken 04.30, mens hun var til fots i en rundkjøring i Sandnes, skal hun ha slått en taxisjåfør gjentatte ganger mot kropp og/eller hodet, samt spyttet ham flere ganger i ansiktet. Dette skal ha skjedd idet taxisjåføren ga uttrykk for at hun selv måtte betale for taxituren.

Samtidig som dette skal ha funnet sted skal hun også ha kommet med en hatefull ytring rettet mot taxisjåføren som ble hørt av en annen person som satt i sin bil i rundkjøringen. Hun skal også ha slått mannen med knyttet hånd i armen.

Da politiet kom til stedet skal hun også anklaget taxisjåføren for å ha utført en seksuell handling uten hennes samtykke, ved at han skal ha befølt brystene hennes.

Ifølge tiltalen ble taxisjåføren siktet eller straffeforfulgt av anklagen. Dette fordi polititjenestepersonellet fant anklagen lite troverdig slik den ble framsatt.

24. februar i år skal hun også ha klort, bitt og slått en vekter på et utested i Stavanger, i forbindelse med at hun skal ha blitt bortvist fra utestedet.

I forbindelse med dette skal hun også ha dyttet en annen vekter og slått henne i magen. 28-åringen skal også ha kommet med trusler mot vekterne.

Da politiet kom til stedet skal hun ha blitt værende på utestedet til tross for at hun fikk pålegg om å forlate stedet. Idet en politibetjent skulle hjelpe henne inn i en cellebil skal hun også ha spyttet mot vedkommende.