Nektet for å ha brukt narkotika, men ble ikke trodd

Den 55 år gamle mannen erkjente ikke straffskyld da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

13. februar i år, omkring klokken 22.30 kjørte han bil i Sandnes mens han var påvirket av amfetamin. En blodprøve tatt av ham klokken 00.30 samme natt viste en påvirkning tilsvarende over 0,5 i promille.

55-åringen forklarte i retten at han ikke bruker narkotika, og at han heller ikke bruker medisiner som kan gi utslag på amfetamin. Han forklarte også at han forut for kjøringen hadde vært i et hus hvor det var et hvitt pulver på et kjøkkenbord, men at han ikke inntok noe av dette.

«Retten fester ikke lit til tiltaltes forklaring om at han ikke hadde inntatt amfetamin den aktuelle dag. Han har selv forklart at det ikke foreligger situasjoner i forkant hvor han uforvarende kan ha fått i seg stoffet. Ut fra tiltaltes forklaring om sin gjøren og laden dagene før og på den aktuelle dagen kjøringen fant sted, kan heller ikke retten se noen situasjon hvor tiltalte ubevisst kan ha fått i seg stoffet. Det innebærer at han må ha fått i seg stoffet med vitende og vilje, hvilket vil si forsettlig. Retten er overbevist om at så er tilfelle. I bevisvurderingen har retten vektlagt tiltaltes straffeattest, som viser at han over en lang årrekke flere ganger har blitt straffet for bruk av narkotika», heter det i dommen.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til 16 dagers betinget fengsel, samt en bot på 8000 kroner.

Han mistet også førerretten i 12 måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.