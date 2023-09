Ble anmeldt og fikk ikke kjøre videre med denne tilhengeren

Kontrollen fant sted på Krossmoen kontrollstasjon ved E 39 på Helleland tirsdag kveld.

Resultatet av kontrollen var følgende:

Én fører av bil og tilhenger ble anmeldt til politiet for å kjøre uten at bremselysene på tilhengeren virket.

Tre førere ble kontrollert for kjøre- og hviletid. Det ble kontrollert til sammen 74 førerdøgn. Det ble i disse kontrollene påvist fire små brudd hvor det ble gitt skriftlig advarsel for bruddene.

Ett vogntog var overlastet og foretaket ble ilagt et overlastgebyr på 12.800 kroner. Fører måtte laste av/laste om til lovlig vekt før videre kjøring var tillatt.

Ett foretaket ble ilagt et gebyr på 8000 kroner for kjøring uten gyldig bombrikkeavtale.

Fem kjøretøy ble stoppet etter varsel på ANPR. Ett av disse hadde ikke fullført omregistreringen. Forholdet ble utbedret på stedet og kjøreturen kunne fortsette når forholdet var utbedret.

Tre kjøretøy var midlertidig avregistrert. Forholdet måtte utbedres før kjøringen kunne fortsette og førerne ble ilagt 5000 kroner i gebyr.

Ett kjøretøy manglet godkjent periodisk kjøretøykontroll (EU-kontroll). Kjøretøyet ble avskiltet på stedet og kjøretøyet må få godkjent periodisk kjøretøykontroll før skiltene vil bli utlevert igjen.

Ett kjøretøy hadde et dekkmønster under lovlig minimum på 1,6 mm. Her ble fører ilagt et gebyr på 1000 kroner.

Fire førere ble ilagt 500 kroner i gebyr for å ikke medbringe pålagte dokumenter ved kjøring.

Også på dagtid ble det holdt en kontroll på Krossmoen kontrollstasjon.

Da var resultatet følgende:

Ett vogntog fikk bruksforbud på grunn av overlast, transportøren fikk overlast gebyr på 4700 kroner. Fører måtte omlaste til tillatt vekt av aksel/akselkombinasjon uten lastmargin.

Kjøre- og hviletidskontrollen avdekket brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Tre sjåfører ble kontrollert for kjøre- og hviletid på til sammen 53 førerdøgn. Én sjåfør ble anmeldt på grunn av manglende pause. To sjåfører fikk til sammen fire skriftlig advarsler grunnet overtredelse av døgnhvil, kjøretid og pause.

Ett kjøretøy fikk bruksforbud grunnet dårlig sikt.

To kjøretøy fikk bruksforbud på grunn av at lasten ikke var forsvarlig/forskriftsmessig sikret. Lasten måtte sikres forsvarlig og i henhold til kravet før videre kjøring.

Den tekniske tilstandskontrollen avdekket mangel på ett kjøretøy. Manglene gikk ut på ulovlig ombygging av kjøretøyet og defekt lys. Det ble gitt kontrollrapport/mangellapp med frist for utbedring av feilene.