Skal ha kjørt på fortau og i motgående kjørefelt

7. november må en 31 år gammel mann fra Stavanger møte i Stavanger tinghus tiltalt for ruskjøring.

18. september i fjor, omkring klokken 17.50, skal han ha kjørt bil i Saxemarka mens han var påvirket av cannabis og amfetamin. Ifølge tiltalen holdt han høyere hastighet enn skiltingen på stedet tillot, slik at bilen på ulike tidspunkt var over i motgående kjørefelt og oppe på et fortau.

Tiltalen lyder også på at han skal ha unnlatt å stanse for politiet til tross for at det var gitt tegn om dette, samt kjøring uten å ha gyldig førerkort.

Også 14. september i fjor, omkring klokken 05.30, skal 31-åringen kjørt bil på Våland til tross for at han var påvirket av narkotika.

En blodprøve tatt av ham klokken 06.05 skal ha vist at han var påvirket tilsvarende en promille på mer enn 0,5.

Det er tatt forbehold om å legge ned påstand om tap av førerretten.

