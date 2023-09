Den 49 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

6. august i år, omkring klokken 06.09, kjørte han bil ved kontrollstasjonen på Sokn til tross for at han var påvirket av alkohol.

En utåndingsprøve tatt av ham klokken 07.20 viste en alkoholkonsentrasjon på 0,83 milligram per liter luft, noe som tilsvarer en promille på 1,66.

Kjøringen medførte også et trafikkuhell hvor han kjørte ned et trafikkskilt og i en murkant, slik at det oppsto materielle skader på bilen.

Retten kom til at riktigheten av tilståelse ble styrket av de øvrige opplysningene i saken. Med det som bakgrunn kom retten til at han hadde forholdt seg som beskrevet i siktelsen og at han har handlet uaktsomt.

«I skjerpende retning må det legges vekt på at siktede har kjørt bil med svært høy promille over et betydelig strekk og at kjøringen medførte trafikkuhell. Utgangspunktet vil dermed være en straff på rundt 25–28 dager. I formildende retning må det tas hensyn til at siktede ikke bare har erkjent straffskyld, men også varslet politiet om at han hadde kjørt i påvirket tilstand etter trafikkuhellet. Det ledet til at forholdet ble oppklart og gjør at tilståelses fradraget må settes høyere enn det som er vanlig», heter det i dommen.

Dermed ble straffen ubetinget fengsel i 21 dager, samt en bot på 60.000 kroner.

Han mistet også førerretten i to år og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

