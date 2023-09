Tatt for ruskjøring

Den 28 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

13. mai i år, omkring klokken 20.00, ble han stoppet etter å ha kjørt for fort i en laserkontroll på Rv 444 ved Skeiane i Sandnes.

Her målte politiet farten hans til 92 kilometer i timen. I forbindelse med dette ble det tatt en spyttprøve av ham som slo ut på amfetamin og kokain. En blodprøve tatt av ham klokken 20.44 samme dag viste at han var påvirket av amfetamin, cannabis og narkotiske tabletter tilsvarende en promille på over 1,2.

Kjøringen fant også sted uten at 28-åringen hadde gyldig førerkort.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at 28-åringen er dømt for ruskjøring to ganger tidligere.

«Siktedes tidligere domfellelser er begge relativt nylige, og han ble senest i 2018 idømt betinget fengsel med vilkår om deltakelse i program mot ruspåvirket kjøring. Programmet har åpenbart ikke hatt ønsket effekt og enda en overtredelse vitner om en grunnleggende mangel på respekt for veitrafikklovgivningen, som retten finner grunn til å reagere strengt på», heter det i dommen.

Retten fant det også skjerpende at han hadde hatt med seg en passasjer i bilen.

Samtidig kom retten til at den skulle legge noe vekt på 28-åringens uforbeholdne tilståelse og viste til at denne hadde hatt en prosessøkonomisk besparelse.

Dermed ble straffen ubetinget fengsel i 48 dager, samt en bot på 10.000 kroner.

Han ble også idømt sperrefrist for erverv av førerrett for alltid.