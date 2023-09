Truet med å drepe politibetjenter som kom til kjærestens bolig

Den 49 år gamle mannen erkjente straffskyld for samtlige forhold i tiltalen da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

Samtidig ga han uttrykk for at han husket svært lite fra den aktuelle kvelden og natten.

Natt til 12. juni i fjor oppholdt han seg i kjærestens bolig i Stavanger. Her ble det blant annet drukket alkohol, og 49-åringen mener at han hadde drukket rundt til til elleve øl, samt en halv flaske brennevin.

Omkring midnatt kontaktet 49-åringens kjæreste politiet da hun opplevde ham som aggressiv. Da en politipatrulje kom til stedet var forholdene rolige. For å unngå ytterligere bråk ble 49-åringen bortvist fra stedet.

Han beveget seg noe bort, men forsøkte deretter å vende tilbake gjennom en naboeiendom. Dette ble observert av polititjenestemennene, og det ble besluttet at han skulle innbringes i arresten.

I forbindelse med pågripelsen kom han med flere drapstrusler mot politibetjentene, og han forsøkte også å sparke dem. På Stavanger politistasjon spyttet han også på to politibetjenter.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på personlige forhold med tanke på det som skjedde denne kvelden. I tillegg kom retten til at saken var blitt gammel uten at 49-åringen kan lastes for dette.

«Særlig for kriminalitet hvor allmennpreventive hensyn tillegges stor vekt er det svært uheldig at saker blir liggende, ettersom dette undergraver de bærende hensyn ved straffeutmålingen», heter det i dommen.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til 44 timer samfunnsstraff.