Jobbet på skole og svindlet Nav

Kvinnen i 30-årene erkjente seg skyldig etter tiltalen da hun nylig møtte i Sandnes tinghus.

I perioden 1. august 2019 til 17. januar 2021 sendte hun meldekort til Nav der hun ikke oppga alle timene hun jobbet i perioden.

Blant annet jobbet hun på en skole i distriktet. Ifølge tiltalen oppga hun 371 timer på meldekortene, til tross for at det reelle timeantallet var 1212 timer. Opplysningene på meldekortene dannet grunnlag for at hun fikk utbetalt 166.949 kroner i dagpenger som hun ikke hadde krav på.

Retten la til grunn at kvinnen hadde det vanskelig i denne perioden og at hun skulle dømmes for grovt uaktsomt bedrageri.

«Er det tingrettens oppfatning at hun sterkt er å bebreide for at hun over lang tid ikke utførte de plikter hun hadde i forhold til det å sørge for at stønadsutbetalingen ble riktig. Retten er ikke i tvil om at hennes opptreden må betegnes som kvalifisert klanderverdig. Også de subjektive vilkår for domfelles etter tiltalebeslutningen er oppfylt da hun har handlet grovt uaktsomt. Hun domfelles i samsvar med tiltalen», heter det i dommen.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten noe vekt på hennes uforbeholdne tilståelse og at saken var blitt gammel.

Dermed ble hun dømt til 36 timer samfunnsstraff med en gjennomføringstid på 120 dager.