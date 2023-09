Jobbet i barnehage og svindlet Nav

Den 32 år gamle kvinnen møtte ikke til rettsmøtet som nylig ble holdt i Sandnes tinghus. Sør-Rogaland tingrett kom til at saken skulle fremmes til tross for dette.

I perioden fra 5. desember 2019 til 3. november 2020 sendte hun meldekort til Nav der hun hadde jobbet 14 timer til tross for at hun faktisk hadde arbeidet og mottatt lønn for 679 timer i den aktuelle perioden, blant annet i en barnehage.

Opplysningene på meldekortene førte til at hun fikk utbetalt 78.260 kroner som hun ikke hadde krav på.

«Tiltalte har imidlertid ikke erkjent straffskyld. Hun har i sin politiforklaring vist til at bedrageriet ikke ble begått med vilje og at hun ikke bevisst holdt tilbake informasjon for Nav. Slik denne saken står kan tiltalte ikke høres med dette. Retten har funnet det bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte har vært seg bevisst at opplysningene hun oppga i meldekortene hver 14. dag i den perioden tiltalen omhandler, sikkert eller mest sannsynlig ville danne grunnlag for utbetaling av dagpenger hun ikke var berettiget til, og at dette dermed ville medføre tilsvarende tap eller fare for tap for Nav», heter det i dommen.

Retten kom også til at hun skulle dømmes for å ha gitt uriktige opplysninger til offentlig myndighet.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at saken var blitt gammel uten at kvinnen kan lastes for dette.

Dermed ble straffen fengsel i 15 dager som ble gjort betinget med en prøvetid på to år.