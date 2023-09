Det var klokken 06.24 at nødetatene fikk melding om et trafikkuhell inne i Hundvågtunnelen. Løpet fra Stavanger mot Hundvåg ble stengt. .

– Uhellet skjedde mellom en personbil og en renovasjonsbil. Sammenstøtet skjedde da renovasjonsbilen skulle skifte fil, melder operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt.

Det er ikke meldt om alvorlige personskader, men fører av personbilen har kjørte til legevakten for sjekk.

Like over klokken 07.30 kunne politiet melde at tunellen er ryddet og åpnet igjen.