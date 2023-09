Fikk utbetalt 348.770 kroner som han ikke hadde krav på

Den 47 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

I perioden fra 6. juni 2020 til og med 8. mai 2021 leverte han meldekort til Nav der han unnlot å føre timer som faktisk var arbeidet og feire som var avviklet for firmaet han var ansatt i. På denne måten fikk han utbetalt 348.770 kroner som han ikke hadde krav på.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen ble styrket av de øvrige opplynsingene i saken. Med det som bakgrunn kom retten til at han har forholdt seg som beskrevet i siktelsen og at han har handlet forsettlig.

«Som det framgår av siktedes protokollerte forklaring har han erkjent å ha skaffet seg arbeidsledighetstrygd som angitt i siktelsen ved å opplyse på meldekort at han var uten arbeid/permittert, til tross for at han var i fullt arbeid. Dette ble gjort for å løse en vanskelig økonomisk situasjon. Siktede viste at han ikke hadde rett på arbeidsledighetstrygd mens han var i arbeid, og at han skulle opplyst arbeidede timer på meldekort. Det gjorde han ikke, ettersom han trengte trygd i tillegg til lønn for å dekke eldre gjeld, heter det i dommen.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten noe vekt på 47-åringens uforbeholdne tilståelse, samt at saken var blitt noe gammel uten at 47-åringen kan lastes for dette. I tillegg la retten noe vekt på at 47-åringen har betalt tilbake beløpet til Nav.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til ubetinget fengsel i 45 dager.

