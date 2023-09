Ble anmeldt for å ha kjørt med denne lasten

Kontrollen fant sted på Krossmoen kontrollstasjon ved E 39 på Helleland tirsdag.

Resultatet av kontrollen var følgende:

Fem førere ble kontrollert for kjøre- og hviletid, på til sammen 140 førerdøgn. Det ble gitt fire advarsler på mindre alvorlige brudd på kjøre- og hviletid.

Fire kjøretøy fikk en utvidet bremsekontroll. To av kjøretøyene fikk en teknisk mangellapp på brems.

Sju kjøretøy fikk bruksforbud for mangelfull lastsikring. Dette ble utbedret før videre kjøring.

Én fører ble anmeldt på stedet, i samarbeid med politiet i Egersund, for manglende lastsikring.

Ett kjøretøy hadde sikthindrende gjenstand i og ved frontrute. Dette måtte utbedres før videre kjøring.

Ett kjøretøy var overlastet og måtte ned til lovlige vekter. Et firma fikk et gebyr på 2450 kroner for forholdet.

Ett vogntog fikk en utvidet ADR kontroll. Vedkommende fikk bruksforbud for manglende lastsikring og mangler på dokumenter.

Det ble skrevet ut teknisk mangel på: Luftlekkasje brems, luftlekkasje belg, lys, beltestrammer, sidehinder, skadet skjerm og skadet underkjøringshinder.

Også på Sokn kontrollstasjon ble det gjennomført en kontroll onsdag.

Da var resultatet følgende:

Én varebil hadde 400 kilo i overlast. Det ble gitt bruksforbud fram til den hadde kommet ned i lovlig vekt.

Tre lette MC-er ble stoppet. Det ble funnet teknisk feil på speil, eksos og lys.

Én fører fikk 500 kroner i dokumentgebyr.

Én fører fikk 1000 kroner i dekkgebyr.

Én varebil fikk brusforbud på grunn av solfilm på fremre vinduer.

Én lastebil fikk teknisk mangel på grunn av lys.

Et kjøretøy fikk bruksforbud for sikthindrende gjenstander.

Én lastebil fikk kjøre direkte til verksted for kalibrering av fartsskriver.

Én varebil fikk teknisk mangel på grunn av lys.