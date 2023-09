Var på Guns N’ Roses-konsert og husket ikke hva som skjedde før han våknet opp i arresten

15. juni i fjor var den 34 år gamle mannen på Guns N’ Roses-konsert på travbanen på Forus. I den forbindelse hadde han inntatt en betydelig mengde alkohol, noe som førte til at han ikke husker noe omkring det som skjedde, før han våknet opp i politiarresten.

Retten la til grunn at 34-åringen ble ført bort fra konsertområdet av to vektere. Dette motsatte han seg og klarte å velte begge vekterne og seg selv over på bakken. To politibetjenter observerte dette og grep inn for å bistå vekterne. I forbindelse med dette sparket han den ene politibetjenten i magen.

«Slik retten vurderer det viser dette at det er tale om bevisst bruk av vold for å hindre arrest, og ikke sprelling. Begge politibetjentene var uniformert og bar i tillegg refleksvest merket med politi. De presenterte seg også som politi», heter det i kjennelsen.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at saken har blitt gammel uten at 34-åringen kan lastes for dette.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til 36 timer samfunnsstraff med en gjennomføringstid på 120 dager.

Han ble også dømt til å betale 5000 kroner i saksomkostninger.

