Ruset seg og bet huseieren i øret

Den 30 år gammel mannen møtte ikke til rettsmøtet som nylig ble holdt i Sandnes tinghus. Retten kom til saken skulle fremmes til tross for dette.

10. januar i år, klokken 11.45, utøvde han vold mot en mann ved at han bet han i det venstre øret. Bittet medførte en halvannen centimeter lang flenge som ikke var gjennomgående.

Bakrunnen for volden er at han hadde disponert en leilighet i Sandnes med støtte fra Nav. Han pliktet å betale en egenandel, men hadde ikke betalt det han skulle. Huseier hadde forgjeves forsøkt å ta opp dette med 30-åringen, og i samråd med Nav besluttet han å skifte lås, og ikke slippe ham inn i leiligheten før 30-åringen hadde kontaktet Nav.

Da 30-åringen kom til leiligheten den aktuelle dagen forklarte huseier hva som hadde skjedd, og at han ikke fikk komme inn i leiligheten.

30-åringen reagerte på at han var utestengt og ville inn i leiligheten. Han hadde ruset seg på cannabis og ble irritert, aggressiv og sint da huseieren ikke ville slippe han inn for å hente noe. Tiltalte var høyrøstet og gikk på et tidspunkt tiltalte tett inntil huseieren og bet ham i venstre øreflipp.

En nabo så hendelsen og ringte politiet, og to politipatruljer og to ambulanser kom kort tid etter.

Retten kom til at han skulle dømmes for forholdet, og at det i forbindelse med straffeutmålingen skulle legges vekt på at han er dømt flere ganger tidligere.

Straffen ble ubetinget fengsel i 27 dager. Han må også betale 2500 kroner i saksomkostninger.

