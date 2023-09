Kjørte i 129 kilometer i timen i 80-sone

Den 65 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da ha nylig møtte i Stavanger tinghus.

22. juni i år, omkring klokken 08.07 kjørte han for fort i Ryfylketunnelen. En gjennomsnittsmåling viste at han kjørt gjennom tunnelen i 129 kilometer i timen.

«Siktede har avgitt en uforbeholden tilståelse i retten i dag. Riktigheten av tilståelsen styrkes av de øvrige opplysninger i saken, herunder anmeldelsen hvor det framgår at siktede ble målt til en gjennomsnittsfart på 129 km/t over en distanse på 13.698 meter, samt foto av fører og kjøretøy. På bakgrunn av dette har retten funnet det bevist at siktede har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han i det minste har handlet uaktsomt», heter det i dommen.

I forbindelse med straffeutmålingen viste retten til at han var alene i bilen, at det var god sikt og tørr veibane. Etter rettens syn var det ikke spesielle risikomomenter ved kjøringen utover den høye hastigheten.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten noe vekt på at 65-åringen hadde kommet med en uforbeholden tilståelse.

Dermed kom retten i til at han skulle dømmes til fengsel i 14 dager som ble gjort betinget med en prøvetid på to år, samt en bot på 14.500 kroner.

Retten kom også til at han skulle miste førerretten i åtte måneder regnet fra den 3. august i år.

For å få førerretten tilbake må han avlegge praktisk førerprøve.

