Hadde drukket sprit og slo mann i ansiktet

Den 38 år gamle mannen erkjente ikke straffskyld da saken mot ham var oppe i Stavanger tinghus.

13. oktober i fjor, omkring klokken 00.30, slo han en mann i ansiktet på et utested i Stavanger.

Etter en samlet vurdering av bevisene, og hensyntatt at enhver rimelig tvil skal komme 38-åringen til gode, har retten funnet det utvilsomt uprovosert slo fornærmede i ansiktet med knyttet hånd.

Fornærmede begynte å blø neseblod etter slaget. Nesen hans var vond i dagene etter og han brukte smertestillende tabletter i tre til fire dager etter hendelsen.

I forbindelse med bevisvurderingen viste retten til forklaringen til fornærmede og en ansatt på stedet, samt forklaringen til en politibetjent som kom til stedet kort tid etter hendelsen. Retten viste også til at 38-åringen hadde drukket sprit den aktuelle dagen, og har ikke kunnet forklare seg detaljert om hendelsen i retten.

«I skjerpende retning har retten lagt vekt på at voldshandlingen skjedde uprovosert og at slag mot ansiktet har et betydelig skadepotensial. I slike tilfeller er det ofte tilfeldig hvorvidt offeret blir påført skade eller ikke», skriver Sør-Rogaland tingrett i dommen.

Retten fant det også skjerpende at 38-åringen tidligere er dømt for vold, og mente at det ikke var noen formildende omstendigheter i saken.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til ubetinget fengsel i 45 dager.

I tillegg kom retten til at han også skulle dømmes til å betale 4000 kroner i saksomkostninger.

