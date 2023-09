Hadde 119 tabletter og foldekniv i ryggsekken sin

Den 33 år gamle kvinnen møtte ikke til rettsmøtet som nylig ble holdt i Stavanger tinghus. Retten kom til at saken skulle fremmes til tross for dette.

21. mars i fjor, omkring klokken 20.00, fikk en politipatrulje melding fra politiets operasjonssentral om at to vektere hadde tatt kontroll på to kvinner mistenkt for tyveri på et kjøpesenter i Stavanger.

Da politipatruljen kom til stedet, ble de møtt av de to vekterne, tiltalte og den andre kvinnen. Det var da lagt fram diverse gjenstander som var funnet på de to, blant annet 119 narkotiske tabletter og en foldekniv som var funnet i 33-åringens ryggsekk. Patruljen tok beslag i både tablettene og kniven.

«Retten er sikker på at tablettene tilhørte tiltalte, og at tablettene var av en slik art og mengde som beskrevet ovenfor. Det er lagt avgjørende vekt på hennes forklaring i straksavhør, hvor hun erkjente straffskyld og forklarte at hun hadde skaffet seg tablettene selv fordi hun ikke hadde fått kommet seg til fastlegen sin på grunn av koronapandemien», heter det i dommen.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at saken var blitt gammel uten at 33-åringen kan lastes for dette.

Dermed kom retten til at hun skulle dømmes til ubetinget fengsel i 24 dager, samt inndragning av tablettene.

