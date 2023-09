Truet med at han skulle drepe mann

Den 55 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

7. august i år, omkring klokken 18.30, ringte han fra boligen sin i Sola og uttalte til en mann at han skulle drepe ham eller lignende.

Senere samme dag ringte han politiets operasjonssentral og gjentok at han skulle drepe denne mannen. Dette gjentok han også overfor en politibetjent og i politiavhør.

Retten kom til at riktigheten av tilståelse ble styrket av de øvrige opplysningene i saken, at han hadde forholdt seg som beskrevet i siktelsen og at han har handlet forsettlig.

I formildende retning la retten noe vekt på hans uforbeholdne tilståelse. Straffen ble ubetinget fengsel i 30 dager der han får fradrag for 28 dager i varetekt.

[ Spisested gikk konkurs ]