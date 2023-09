Tatoveringssted ble tvangsoppløst

Det var Latino ink & import AS som ble tvangsoppløst i Sør-Rogaland tingrett, avdeling Sandnes tinghus.

«Selskapet har plikt til å ha styre, men har ikke meldt styre til Foretaksregisteret som oppfyller lovens krav. Frist for å rette opp i forholdet er kunngjort av Foretaksregisteret og fristen er utløpt. Tingretten kan da oppløse selskapet uten ytterligere varsel, jf. aksjeloven/allmennaksjeloven§ 16–17. Retten har fått bekreftet fra Foretaksregisteret at mangelen fortsatt ikke er rettet. Vilkårene for å oppløse selskapet i medhold av aksjeloven § 16–15 (1) nr. 2 er etter dette oppfylt», heter det i kjennelsen.

Latino ink & import AS har holdt til i Storgata på Bryne. Advokat Håkon Halvorsen er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 27. oktober.

[ Må betale 95.000 kroner etter at han ble tatt for promillekjøring ]