Rundt klokken 01.55 natt til onsdag ble en mann i 30-årene pågrepet av politiet i Postveien i Sandnes.

Dette skjedde etter flere skadeverk etter hverandre.

– Siktede blir anmeldt for å ha knust en PC-skjerm på et hotell, utført skadeverk på en taxi, samt knust et busskur, opplyser operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt.